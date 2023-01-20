OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, önceki gece Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı. Olayın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.'nin otomobilinin arkasından ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri, çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onaran'ın başına merminin isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda durup arkasına baktığı sırada başına mermi isabet eden İbrahim Onaran'ın yere düştüğü anlar yer aldı.