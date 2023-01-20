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Evine giderken, maganda kurşunuyla başından vurulup öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maganda kurşunu yine bir can aldı. 36 yaşındaki İbrahim Onaran sokakta tartışmada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Evine giderken, maganda kurşunuyla başından vurulup öldü
DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaldırımda evine yürüyen İbrahim Onaran (36), sokaktaki tartışmada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, önceki gece Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı. Olayın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.'nin otomobilinin arkasından ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri, çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onaran'ın başına merminin isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda durup arkasına baktığı sırada başına mermi isabet eden İbrahim Onaran'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Öte yandan polis, olayın ardından Masum S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, T.K. ve Ş.H. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını söyleyen Masum S., daha sonra olayın meydana geldiğini kaydetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masum S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

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