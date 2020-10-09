Evine girerken, silahla vuruldu

DHA

İstanbul Eyüpsultan'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Emniyettepe Mahallesi Eczane Sokak'ta bulunan binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, evine girmek üzere olan bir kişiye, yanına yaklaşan araçtan inen şüpheli tarafından ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, yere düşerken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ambulansın gelmesini beklemeden yaralıyı kendi imkânlarıyla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.