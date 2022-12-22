Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi 0:00 / 0:00

DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum ekipleri, O.K.K. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin adresine baskın yaptı. Evini özel ekipmanlar ile uyuşturucu imalathanesine çeviren O.K.K., gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise 101 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.