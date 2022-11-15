Eskiden beri bahçelerinde kedilerin olduğunu ancak sayılarının bu kadar artmadığını belirten Yalçınkaya, getirdikleri kediler, dışarıdan gelen kediler ve kedilerin yavrulaması ile sayılarının 100'ü bulduğunu anlattı.

"İNSAN EVLADINDAN VAZGEÇEBİLİYOR MU?"

Kedilerinin Milka, Boncuk, Güllü, Miya, Çenesiz, Tombiş gibi isimlerinin olduğunu ve hepsinin ismini aklında tuttuğunu ifade eden Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"İnsan evladının ismini unutur mu? Bana 'Bakma, ver' diyorlar da verilmiyor. 'Barınağa ver, Çok fazla oldu, burada bu kadar kedi olmaz, size de yazık' diyorlar ama ben veremiyorum. İnsan evladından vazgeçebiliyor mu? Kızıyorlar, komşular, akrabalar ama yapacak bir şey yok. Olmuyor. Bırakılmıyor. Eşim pek bir şey demiyor. Mamayı oğlum alıyor."