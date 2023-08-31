Evinin balkonunda otururken öldürüldü

Mardin'de evinin balkonunda otururken kurşun yağmuruna tutuldu
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinin balkonunda eşi ile oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Kahraman Erdem, hastanede kurtarılamadı
Mardin'in Mazıdağı ilçesi Ömürlü köyünde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, sıva ustası Kahraman Erdem, dün gece eşi ile beraber balkonda oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olayda vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Erdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Erdem'in cansız bedeni, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması başlatılan çalışmalar sürüyor.