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Evinin garajında başladığı tandır ekmeği yapımını üç şubede 23 çalışanıyla sürdürüyor

Konyalı Emine Keleş'ten tam bir başarı öyküsü. 15 yıl önce garajda başladığı tandır ekmeğini günümüzde 23 çalışan ve 3 şubeyle devam ettiriyor

Evinin garajında başladığı tandır ekmeği yapımını üç şubede 23 çalışanıyla sürdürüyor
Garajda başladı 3 şubeye ulaştı
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AA

Ailece sevdikleri geleneksel tandır ekmeğini ara ara yapmak için evlerinin garajına 2007'de tandır yerleştiren 50 yaşındaki Keleş, ilerleyen süreçte komşularından gelen taleple sipariş almaya başladı.

Keleş, yaptığı tandır ekmekleri çevresinde beğenilince 5 yıl önce ilk dükkanını açtı. Zamanla işini ilerleten Keleş, 23 kişinin çalıştığı 3 şubede müşterilerine hizmet veriyor.

"İSTEYEN EV HANIMLARI BOŞ DURMASINLAR, ÇALIŞSINLAR"

Üç çocuk annesi Keleş, AA muhabirine, hiçbir tecrübesi yokken ailesinin de desteğiyle ticarete atıldığını söyledi.

Tandır ekmeği yapmanın çok zor ve zahmetli bir iş olduğunu aktaran Keleş, "Bu işin zor olduğu kadar çok güzel yanları da var. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz, istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz, çalışmak zorluklarına rağmen çok güzel bir şey. İsteyen ev hanımları boş durmasınlar, çalışsınlar. İnsan isteyince her şeyi yapar, her şeyi başarır. Yeter ki sadece istesinler." diye konuştu.

Keleş, daha önce hiçbir iş tecrübesi olmadığını belirterek, "Ev hanımıydım, bu zamana kadar çalışma hayatıyla ilgili hiçbir deneyimim yoktu. O ufak garajda 'ekmek yapalım' diye yola çıkmamız ticari hayatımızda başladı. Ondan haberimiz yokmuş, Rabb'im ticareti de nasip etmiş. Eşime yardım ettim, katkıda bulundum, çocuklarımı okuttum. Allah'ın izniyle hiç de şikayetçi değilim. Çok güzel anılarımız, hayatımız oldu." ifadelerini kullandı.

"BİZ EVLATLARI OLARAK ANNEMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Emine Keleş'in oğlu Talha Keleş de annesinin yıllardır azimle çalıştığını, elde ettiği başarıyı hak ettiğini vurguladı.

Keleş, ailece annesine destek olduklarını ve açtıkları 3 şubeyle müşterilerine hizmet vermeye devam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Sanayideki dükkanımız 150, Bedesten Çarşısı'ndaki 70, Anadolu Sanayi'deki dükkanımız da 200 metrekare. Hedefimiz Türkiye geneline açılabilmek. Türkiye'den sonra dünya geneline açılmayı istiyoruz. Bu işe annem küçük bir yerde başladı. Sonra 16 metrekarelik bir dükkanla devam etti. Biz evlatları olarak annemizin her zaman yanındayız. Bundan sonraki hedefimiz de ihracat ve dünya geneline açılabilmek. Tandır ekmeği Konya'ya ait yöresel bir lezzet. Çeşitli illerde de var ama bizimki gibi değiller. Allah izin verirse Konya'nın lezzetini dünyaya duyurmak istiyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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