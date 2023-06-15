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Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin girişine barikat kurmuştu, şüpheli tutuklandı
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Evinin girişine barikat kuran kadını tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ahmet Çelik, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Evinin girişine barikat kurmuştu, şüpheli tutuklandı
DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Dilek Acu (41), Ahmet Çelik'in 6 Haziran'da uzaklaştırma kararının iptal edilmesi nedeniyle, kendisini korumak için evin girişine demir kapı yaptırmış ve barikat kurmuştu.

Acu'nun yaşadıklarının haber olmasının ardından eve gelen Ahmet Çelik, Acu'yu yine tehdit etti. Dilek Acu'nun şikâyeti üzerine, iki adet bıçakla eve geldiği tespit edilen Çelik dün gözaltına alındı.

Dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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