Olay, dün gece saatlerinde Seyit Mahallesi Seyit Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri eve yeni taşınan komşuları Türkmenistanlı Oguljan Ovliyakulyyeva´yı evinin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlk belirleme göre yüzünde de bir yara izi bulunan kadının akciğerlerindeki iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.





EŞİ DE OLAY YERİNE GELDİ



Yaşamını yitiren kadının hayvancılıkla uğraşan Türkmenistanlı eşi de evinin önüne geldi. Eşinin öldüğünden haberi olmayan kişi, "Karım iyi mi? Karımın durumu nasıl?" diye sordu.



Bu arada Oguljan Ovliyakulyyeva´nın çalıştığı bir yemek firmasındaki işinden yeni çıktığı ve servisle saat 21.45 sıralarında evine geldiği öğrenildi. Polis, ölümün darp sonucu gerçekleştiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.