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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin önünde öldürülmüştü, 4 kişi tutuklandı

        Evinin önünde öldürülmüştü, 4 kişi tutuklandı

        Ceyhan ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:47 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:47
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        Evinin önünde öldürülmüştü, 4 kişi tutuklandı
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        Namık Kemal Mahallesinde, 21 Aralık'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Turan Rigan'ın (44) ölümüne ilişkin 5 Ocakta gözaltına alınan M.B, O.Ç, B.U. ve G.Anın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve balistik yelek ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Namık Kemal Mahallesinde 21 Aralıkta, evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan silahlı saldırıya uğramış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Riganın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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