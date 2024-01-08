Evinin önünde öldürülmüştü, 4 kişi tutuklandı
Ceyhan ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Namık Kemal Mahallesinde, 21 Aralık'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Turan Rigan'ın (44) ölümüne ilişkin 5 Ocakta gözaltına alınan M.B, O.Ç, B.U. ve G.Anın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve balistik yelek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Namık Kemal Mahallesinde 21 Aralıkta, evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan silahlı saldırıya uğramış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Riganın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
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