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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin önünde silahla öldürüldü

        Evinin önünde tartıştığı kişiler silahla öldürdü

        Gaziantep'te, evinin önünde tartıştığı kişilerin tabancayla vurduğu inşaat işçisi Zeynel Uğurel, kaldırıldığı kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:05 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:05
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        Evinin önünde silahla öldürüldü
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        Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, evinin önünde Zeynel Uğurel (25) ile kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Tartışma sırasında Uğurel, tabancayla vuruldu. Olayı görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Uğurel'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Zeynel Uğurel, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynel Uğurel'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Polis, Uğurel'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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