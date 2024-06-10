Evinin önündeki yangına müdahale ettiler

Siirt'in Eruh ilçesinde Aslıhan Sezgin’in (65) evinin önünde yanan odunlara su kovası ile müdahale ettiğini gören Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yardım ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Akdiken köyünde meydana geldi. Aslıhan Sezgin’e ait müstakil evin önündeki odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Odunlarının yandığını gören Sezgin, su kovası ile söndürmek istedi.