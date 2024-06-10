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        Evinin önündeki yangına müdahale ettiler

        Siirt'te evinin önünde çıkan yangını kovayla söndürmeye çalışan 65 yaşındaki Aslıhan Eruh'un imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:00 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:00
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        İmdadına yetiştiler!
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        Siirt'in Eruh ilçesinde Aslıhan Sezgin’in (65) evinin önünde yanan odunlara su kovası ile müdahale ettiğini gören Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yardım ederek yangını kısa sürede söndürdü.

        Olay, Eruh ilçesine bağlı Akdiken köyünde meydana geldi. Aslıhan Sezgin’e ait müstakil evin önündeki odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Odunlarının yandığını gören Sezgin, su kovası ile söndürmek istedi.

        O sırada başka bir ihbara giden Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, Sezgin’e durumu fark edip Sezgin’e yardım etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, Sezgin ekiplere teşekkür etti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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