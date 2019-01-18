Bitki seçimi kadar bitkilerin konumunun ve bakım yöntemlerinin önem taşıdığını kaydeden Derya Sekban, bitkilerin en önemli isteklerinin ışık, su ve bulunduğu ortam koşulları olduğunu belirterek, bu koşullar sağladığında bitkinin kuruma şansının ortadan kalktığını söyledi.

BİTKİLER DE İNSANLAR GİBİDİR

Bakılması en zor çiçeklerden olan orkidenin bakımı hakkında dinleyicilere bilgiler veren Sekban, "Orkide ile normal bir bitki bakımı arasında fark var. Eviniz ışık görmüyorsa, orkide almayın. Orkide için kırılmış güneş ışığı gerekir. Pencere önüne koyamıyorsanız, beyaz ışık altında kalsın. Haftada bir yönünü değiştirin. Sulamak için bir kovanın içine su koyun ve orkideyi 15 dakika saksısıyla birlikte suda bekletmeniz yeterli olacaktır. Temmuz-ağustos ayında ise bu işlemi iki kez yapmanız yeterli olur. Bitkilere insanlarmış gözüyle bakın, bitkiler canlıdır. Bitkinin de tıpkı insan gibi ışığa, suya ve minerallere ihtiyacı vardır" dedi.