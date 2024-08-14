Evinizi bir profesyonel gibi temizleyebilirsiniz! 6 tüyo ile eviniz hiç olmadığı kadar temiz olacak!
Evinizde profesyonel temizlik hizmeti almış gibi bir parlaklık yaratmak ister misiniz? Artık lekesiz tencereler ve tertemiz örtüler hayal değil. Bu pratik ipuçlarıyla, evinizi en etkili şekilde temizlemenin sırlarını keşfedin. İşte detaylar!
Temizlikte ustalaşmak ve evinizi kusursuz bir şekilde düzenlemek düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Leke bırakmayan tencereler ve mükemmel temiz örtüler için ihtiyacınız olan her şey bu basit adımlarda gizli. Evinizi profesyonel bir dokunuşla ışıldatın!
1. BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARA SON!
Kabartma tozu kokuları emme özelliğine sahiptir. Böylece sorununuzu çözmek için tek yapmanız gereken bir kase kabartma tozu alıp, yemeklerin koktuğu yere koymak.
2. TENCERELERDE İNATÇI LEKELERE KARŞI TUZ
Tencere ve tavalardaki inatçı lekeleri temizlemek için tuz kullanılabilir. Tek yapmanız gereken birkaç çay kaşığı tuzu tencerede kaynatmak ve 20 dakika boyunca suyu tencerede bekletmek.
3. TUZ SAYESİNDE SOĞAN KOKUSUNDAN KURTULUN
Soğan doğradıktan sonra kalan kokuyu sevmiyorsanız, önce ellerinizi soğuk suda bekletin ardından ellerinize tuz sürün. Tuzun, koku emici özelliği sayesinde tüm koku kaybolacak.
Bunu, kötü kokan ayakkabılar için de yapabilirsiniz. Ayakkabının içine iki çay kaşığı tuz içeren bir torba koyup gece boyunca bekletin. Kokunun kaybolmasına yardım edecektir.
4. LİMONLA MİKRODALGANIZI TEMİZLEYİN
Herkes mikrodalga fırını temizlemenin ne kadar zor olduğunun farkındadır. Aslında limonlar işleri daha basit bir hale getirebilir. Limon dilimlerini biraz suyla bir tabağa koyun ve ardından mikrodalgada beş dakika ısıtın. Bunu yapmayı bitirdikten sonra, mikrodalga fırının içini silmek daha kolay olacaktır.
5. TEK BİR KARIŞIMLA MASA ÖRTÜSÜ LEKELERİNE SON
Masa örtüsü leke mi oldu? İlk önce, bir kağıt havluyla lekeleri çıkarın. Sonra, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, iki çay kaşığı sirke ve ılık sudan oluşan bir karışım hazırlayın. Lekeleri, bu karışımı kullanarak bir sünger yardımıyla silin ve 10 dakika bekletin.
Sonra, soğuk suya batırılmış nemli süngeri kullanarak alanı tekrar silin. Tüm bunlar yapıldığında, masa örtüsü ilk satın alındığındaki kadar güzel görünecek. Giysilerinizdeki lekeleri çıkarmak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.
6. ELİNİZDEKİ LEKELERİ LİMONLA ÇIKARTIN
Pancar veya böğürtlen gibi yiyeceklerin parmaklarda oluşturduğu lekeleri çıkarmak zor olabiliyor. Bunun için limon suyu veya gerçek bir limon kullanarak elinizdeki lekelerden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.