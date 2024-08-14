Evinizi bir profesyonel gibi temizleyebilirsiniz! 6 tüyo ile eviniz hiç olmadığı kadar temiz olacak!

4. LİMONLA MİKRODALGANIZI TEMİZLEYİN

Herkes mikrodalga fırını temizlemenin ne kadar zor olduğunun farkındadır. Aslında limonlar işleri daha basit bir hale getirebilir. Limon dilimlerini biraz suyla bir tabağa koyun ve ardından mikrodalgada beş dakika ısıtın. Bunu yapmayı bitirdikten sonra, mikrodalga fırının içini silmek daha kolay olacaktır.