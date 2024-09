4. Dolaplarınızı ve vitrinlerinizi temizleyin

Kapalı kapılar ardında ne olduğunu unutmak kolay olabilir, ancak dolaplarınızı ele almadan derin bir temizlik tamamlanmış sayılmaz. Her şeyi çıkarın, içini ve dışını temizleyin ve artık ihtiyacınız olmayan her şeyi atın. Düzenleyiciler ve diğer raf ünitelerini kullanmak, her şeyi bir araya getirebilir, her şeye ulaşılabilir ve en önemlisi daha kolay bulunabilir hale getirebilir.