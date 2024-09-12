Gerçekten de bu sizin kişisel tercihinize bağlıdır, çünkü her iki strateji de işi görecektir. Ancak genel olarak, tavan vantilatörleri ve ışıklarla başlayarak yukarıdan aşağıya doğru temizlik yapmak ve zemine doğru ilerleyerek aradaki her şeyi temizlemek isteyeceksiniz. Düzenli kalmak ve kendinizi yolda tutmak için odanın bir tarafından başlayın ve ileri atlamadan tüm alanları kapsayacak şekilde çalışmak için bir yön seçin - saat yönünde veya saat yönünün tersine.