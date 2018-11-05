E. Malatyaspor’da deplasmanda A. Alanyaspor karşısında kazanılan 3 puanın sevinci sürüyor. Süper Lig’de 9. haftada sahasında Galatasaray’ı mağlup eden doğu ekibi, 10. haftada ise deplasmanda A. Alanyspor’u tek golle geçerek puanını 18’e yükseltti.
Karşılaşmada Issam Chebake, Adem Büyük ve kaleci Fabıen Farnolle performanslarıyla alkış alırken, defans oyuncusu Murat Akça ise bu sezon ikinci kez on birde sahaya çıkmasına rağmen sergilediği performansla formayı kolay kolay bırakmayacağının mesajını verdi.
Karşılaşmada Adem Büyük’ün serbest vuruştan attığı gol, Farnolle’nin ise ev sahibi takımın penaltısına geçit vermemesi kazanılan 3 puanda büyük etken olurken, Issam Chebake’nin savunmadaki kritik müdahaleleri de göze çarpan detaylar arasındaydı.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Erol Bulut, oynanan oyundan memnun olmamasına rağmen 3 puan alan takımını tebrik etti.
Bu arada E.Y. Malatyaspor’da Trabzonspor mesaisi start aldı. Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında Cuma günü saat 20.00’de Trabzonspor ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Cezalı futbolcunun bulunmadığı Malatya ekibinde, A.Alanyaspor maçında sakatlanan Mitchael Donald dışında eksik bulunmuyor. Hollandalı futbolcunun durumunun maçtan önce netleşeceği belirtildi.
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