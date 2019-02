Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında sadece 15 dakika istediklerini oyuna yansıtamadıklarını ve yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yediklerini belirtti.

Bu tür maçları çok oynayacaklarını vurgulayan Bulut, "Ligin ikinci yarısı daha zor ve çetin geçecek. Ona hepimizin hazırlıklı olması lazım. Oyunu geliştirdiğimiz, hücum anlamında daha etkili olduğunuz zaman defansta o açıkları verebiliyorsunuz. Önemli olan yakaladığınız pozisyonları değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

Bulut, kadrosunda her pozisyonda hemen hemen iki futbolcusunun bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Sakatlık, kart cezalısı olduğunda kullanabileceğimiz iyi futbolcularımız var. Onları da öyle değerlendirmek isteyeceğiz. Yarın öyle bir maça çıkacağız. Orada birkaç pozisyonda başka arkadaşlarımızı oynatacağız. Hep yükün aynı futbolculara binmemesi gerekiyor. Kupada hedefimiz, gidebileceğimiz yere kadar gitmek. İnşallah bu final olur. Yarın sahaya süreceğimiz 11, maçı kazanacak bir 11. O yüzden sıkıntı yok."

"3 PUANLIK SİSTEMDE HER ŞEY OLABİLİR"

Ligin ikinci yarısında oynayacakları 8 maçtan sonra gerçek hedeflerini ortaya çıkacağına değinen Bulut, "Bu 8 haftada istediğimiz puanları alıp güzel bir hedef yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Medipol Başakşehir'in lig şampiyonluğunu yaşayacağı yönünde yapılan değerlendirmeleri sorması üzerine Bulut, şöyle cevap verdi:

"Şu an avantajlı durumda olan Başakşehir. 8 puan arada fark var. Ama unutmayalım ki önümüzde 14 maç daha var. 3 puanlık sistemde her şey olabilir. O yüzden erken konuşmaya gerek yok. Şu an büyük avantajları var ve korumaya çalışacaklardır. Arkadan gelenler de onu yakalamaya çalışacaktır."

Bulut, ligin 21. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, zor geçecek karşılaşmadan güzel bir skorla geri dönmeyi istediklerini sözlerine ekledi.