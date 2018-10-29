Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında geçen sezondan bu yana "dört büyükler" olarak bilinen takımlara karşı iyi performans göstermeye devam ediyor.
Sarı-siyahlılar, geçen sezon Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup olmuştu.
Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ise ligin 2. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerken, 5. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi.
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı seyircisi önünde 2-0 yenerek önemli bir başarıya imza atan Malatya ekibi, geçen sezondan başladığı sahasındaki iyi performansa bir yenisini daha ekledi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un iç sahada rakiplerine karşı 2 sezonda aldığı sonuçlar ise şöyle:
|Sezon
|Rakip
|Sonuç
|2017-2018
|Trabzonspor
|1-0
|Beşiktaş
|0-0
|Galatasaray
|2-1
|Fenerbahçe
|0-2
|2018-2019
|Fenerbahçe
|1-0
|Galatasaray
|2-0
"Maçları büyük veya küçük diye ayırmıyoruz"
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Saha ve seyircilerinin önünde daha güçlü olduklarını vurgulayan Gündüz, şöyle konuştu:
"Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Büyük takımlara karşı güzel sonuçlar aldığımız doğru ama biz maçları büyük veya küçük diye ayırmıyoruz. Her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve performansla hazırlanıyoruz. Yaptığımız çalışmaları sahaya yansıttığımız zaman da istediğimiz sonuçları alıyoruz."
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Galatasaray karşısında takımlarının çok güzel bir performans sergilediğine değinen Gündüz, futbolcuları tebrik etti.
"Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz"
Gündüz, mücadeleci oyunlarını her zaman sahaya yansıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Takımları büyük veya küçük diye ayırdığınız zaman sorun ortaya çıkar. Dediğim gibi biz elimizden geleni yapıp iyi ve mücadeleci bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Aldığımız galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Burada onların payı da büyük. Seyircimiz maça gelince biz yenilmiyoruz. Ne kadar taraftarımız gelirse o kadar gücümüz artıyor. Onların gücünü kimse inkar edemez. Onlardan isteğim her maçta yanımızda olmaları. Biz onlarla daha güçlüyüz."
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