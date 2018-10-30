Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp sadece 1 kez yenildi. Seyircisinin önünde 5 maçta 10 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.
Yeni Malatyaspor bu sezon rakip sahalarda çıktığı 5 maçta ise 5 puan topladı. Dış sahada 1 kez kazanan Malatya temsilcisi, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı yenip Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, seyircisi önünde sadece Atiker Konyaspor maçından puansız ayrıldı.
Sarı-siyahlıların bu sezon iç sahadaki 5 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:
|Hafta
|Rakip
|Sonuç
|2.
|Fenerbahçe
|1-0
|4.
|Atiker Konyaspor
|0-1
|6.
|Çaykur Rizesspor
|1-0
|8.
|Demir Grup Sivasspor
|4-4
|10.
|Galatasaray
|2-0
"GALATASRAY GALİBİYETİ İYİ BİR ÇIKIŞ OLACAK"
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamalarda, bu hafta ağırladıkları zorlu rakipleri Galatasaray karşısında çok iyi performans sergilediklerini söyledi.Karşılaşmada iyi oynayarak istedikleri sonuca ulaştıklarını belirten Gevrek, 90 dakika boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti.
Gevrek, taraftarların stadı doldurmasının takım için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray galibiyeti bizim için iyi bir çıkış olacak. Ayrıca sahamızda taraftarımızın desteğini hissetmek çok önemliydi. Malatya'da oynadığımız her karşılaşmada bu taraftar desteğini arkamıza alırsak hiçbir takım gelip de burada elini kolunu sallayarak rahat top oynayamaz. Taraftarlarımızın bütün maçlarda böyle olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"LİGDE GÜZEL İŞLER YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"
Takım olarak tüm maçlarda iyi oynadıklarını anlatan Gevrek, "İç sahada da deplasmanda da iyi oynuyoruz. Büyük takımlara karşı motivasyonumuz iyi. Bu konuda taraftar gücü çok önemli. Ligde güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Bazen iyi oynarsın kaybedersin, bazen kötü oynarsın puan kazanırsın. Bizim istediğimiz iyi oynamak, güzel futbol izletmek ve puan kazanmak. İnşallah bundan sonra da iyi futbol oynayarak iyi sonuçlar alırız." diye konuştu.
Gevrek, takım olarak iyi bir uyum yakaladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bütünleşmek önemli. Teknik direktör, futbolcular, şehir, taraftar, hepimiz bütünleştik. Galatasaray galibiyetiyle iyi bir moral bulduk. İlk yarı sonuna kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Lig sonunda da geçen sezon bitirdiğimiz sıralamanın üzerinde ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Ancak her şeyden önemlisi tüm bunları yaparken ekonomik ve altyapı anlamında da başarılı olmak istiyoruz."
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