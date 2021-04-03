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Evladı terör örgütünce dağa kaçırılan Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı

Ailesiyle Şanlıurfa'da yaşayan anne Elberkel'in, 13 yaşındaki kızını terör örgütünden kurtarmak amacıyla daha önce gittiği HDP Suruç İlçe Başkanlığında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldığı iddia edildi. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 221'e yükseldi

Evladı terör örgütünce dağa kaçırılan Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı
AA

Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 yaşındaki kızı 8 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan, ailesiyle Türkiye'de yaşayan Suriyeli anne, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam eden evlat nöbetine dahil oldu.

Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Suriye'de iç savaşın sürdüğü 2012'de eleman temin etme faaliyetleri kapsamında Suriyeli ailenin 13 yaşındaki kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak istedi.

Evlatlarını terör örgütüne kaptırmak istemeyen aile, her şeyini geride bırakarak 2013'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti.

Aileyi bu kez güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında bitme noktasına gelen ve yaşadığı eleman sıkıntısını çözmek amacıyla gözünü çocuklara da diken terör örgütü PKK/KCK rahat bırakmadı.

HDP Suruç İlçe Başkanlığınca kandırıldığı öne sürülen 13 yaşındaki Suriyeli Ahmet'in dağa götürüldüğü tespit edildi.

Evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen anne Medine Elberkel'in, gittiği parti binasında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldığı iddia edildi.

HDP'lilerce parti binasına bir daha gelmemesi istenen Elberkel'in, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek yaka paça dışarı atıldığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine, 8 yıldır evlat hasreti çeken anne Elberkel, kızına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri devam eden evlat nöbetine dahil oldu.

Böylece evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 221'e yükseldi.

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