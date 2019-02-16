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Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar

Giriş: 16.02.2019 - 10:48 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bazı çiftler ailelerini genişletmek için çocuk evlatlık edinir. Fakat hikayemizdeki Rus çift Svetlana ve Yuriy Panteleenko için bu durum biraz farklı. Çünkü onlar bir ayıyı evlatlık edinmeyi seçtiler, tam 25 yıl önce!

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    Evinizi 136 kiloluk bir boz ayıyla paylaşma fikrine nasıl bakıyorsunuz? Fikir size korkunç gelebilir fakat insanlar evlatlarından korkmazlar. 

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    Svetlana ve Yuriy Panteleenko çifti, 25 yıl önce bir boz ayı evlatlık edindi. Ve mutlu aile hayatları başka bir yöne evrildi.

  • 3Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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    Mutlu bir aile yaşamı süren Svetlana ve Yuriy çifti, 25 yaşındaki boz ayıları hayatlarına girmese, aynı saadeti bulamayacağını düşünüyor.

  • 4Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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    Çiftin boz ayısı 2,13 metre boyunda. Mutlu çift, evlatları boz ayının yanında ufacık kalıyor desek abartı olmaz. 

  • 5Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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    Stephan adını verdikleri boz ayı, görünüşü ne denli korkunçsa aslında bir o kadar da uysal. Panteleenko çift, ayı Stephan’ın sıradan bir evcil hayvan kadar evcil olduğunu söylüyor. 

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    Akşamları sahipleriyle oturup televizyon izleyecek kadar uyumlu bir hayvan. Bitkilerin sulanmasına bile yardım ediyor.

  • 7Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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    Yulaf lapası yemeye bayılıyor. Sütlü ürünlere asla karşı koyamıyor.

  • 8Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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    2,13 metre boyundaki 136 kiloluk bir hayvanı doyurmak pek de kolay değil. Ona hakkıyla bakabilmek için zaman, kuvvet ve maddi güç gerekiyor. Panteleenko çifti Stephan’ın sadece temel beslenme ihtiyaçları için günlük 25 kg balık, sebze ve sayısız yumurta temin etmek zorunda. 

  • 9Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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    Stephan oldukça aktif bir hayvan, sportif yanı çok güçlü ve tam bir futbol hastası. Böylece günlük yedikleri besinleri kolayca hazmediyor. 

  • 10Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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    Sıra dışı çift Stephan’ı evlatlık edindiğinde henüz 3 aylık bir yavruymuş. Annesini kaybeden yavru ayı, avcılar tarafından bulunmuş. Oldukça perişan durumdaymış.

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    Bu savunmasız bebek, kısa sürede çiftin hayatının merkezine yerleşmiş. Diğer hayvanlardan ve tabii ayılardan da farklı bir mizaca sahip olan çift, Stephan’dan vazgeçmek istememiş. 

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    Stephan öyle naif ki, çoğu zaman kanepede kıvrılıp uyuyakalıyormuş. Cüssesini düşününce, kanepeye sığması bile mucize, değil mi?

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    Sahiplerinin söylediğine göre, Stephan insanları oldukça seviyor ve çok da sosyal bir canlı. İnsanların düşüncelerinin tersine hiç saldırgan değil. Kimseyi bir kez bile ısırdığı görülmemiş. Piknik yapmaya da bayılıyor.

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    Rus kültürüne aşina olmayanlar için açıklayalım, Rusların ayılarla yakınlıkları bazen aşırıya kaçabilir. Rusların simgesi ayı olduğu için Rusya'da ayılara karşı ayrı bir ilgi var.

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  • 16Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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  • 17Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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  • 18Rus ailenin sıra dışı evcil hayvanı! Tam 25 yıldır birlikte yaşıyorlar
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