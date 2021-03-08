Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek ziyaretleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek ziyaretleri

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek ziyaretleri
AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 553. gününde devam ediyor.

Anneleri ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annelerle sohbet ederek, karanfil verdi.

Burada konuşan Atalay, dünyanın en emekçi kadınının Türkiye'de ve dünyada da evladını arayan kadın olduğunu söyledi.

Annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını temenni eden Atalay, şöyle konuştu:

"Biz bu ülkede beraber olursak kardeş gibi yan yana olursak Amerika'nın da PKK'nın da DEAŞ'ın da bütün terör örgütlerinin üstesinden geliriz. Bu kardeşlerimizin yaşadığı süreç, zor bir süreç. Dünyada da Türkiye'de de çalışan kadınların problemi var mı? Var. İş yerinde var, taşeronda var. Ama en önemlisi evladını arayan emekçi kadın. Bu kadınlarımızın yanında başka hakkı konuşmak uygun değil, doğru değil. Allah yardımcıları olur inşallah. Bir an evvel evlatlarına kavuşurlarsa biz de o bayramı kutlamak için burada oluruz."

- Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yıldız'dan annelere ziyaret

İstanbul'un Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da annelere ziyarette bulundu.

Yıldız ziyarette yaptığı konuşmada, annelerin evlatlarını hasretle beklediklerini bildirdi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaldırılan ve anaların yüreğini yakan bütün terör örgütlerini lanetleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK ve duyarsız siyasi parti HDP tarafından 553 gündür kavuşamamanın acısını çekiyorlar. Bir evlat olarak buradaki anaların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti devleti son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelesine devam edecektir. Terör ve teröristlerle arasına mesafe koymayan bütün siyasi partiler ve siyasiler tarihin çöplüğüne atılacak. Bu milletin vicdanında hapsolunacaktır. Buna inanıyoruz. Buradaki anaların yüreği yanarken terör örgütüne destek veren siyasi partinin genel başkanının kadınlar gününü kutlamak suretiyle safını belli eden bütün siyasiler de buradaki tabloyu görmelidir. Annelerin biran önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Bu topraklarda umut hep vardır. Anne ve kadınların duaları inanıyorum ki bir an önce evlatlarını kendilerine kavuşturacak. Kadınların buruk kadınlar gününü kutluyorum."

Diyarbakır anneleri için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da mesaj gönderdi. Bir polis memurunun okuduğu mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Henüz 9 yaşındayken anne sıcaklığına ve şefkatine muhtaç bir evladımızı hainlik ve zorbalıkla çirkin emellerine alet etmek isteyenler siz annelerin sıcak ve güçlü yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur."

Hak-İş Konfederasyonu tarafından "Hak-İş'li Emekçi Kadınların Sendikal Hareketteki Yeri" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin konuşması sırasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti tutan annelere video konferans yöntemiyle bağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, bazı kurum temsilcileri ve dernek yöneticileri annelere destek ziyaretinde bulundu.

Annelere destek veren bir grup kadın da Türk bayraklarıyla ziyarete geldi. Diyarbakır anneleri ve kadınlar HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME