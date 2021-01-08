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46 yaşındaki Bilal Keleş, 6.5 yıl önce Kader Keleş ile evlilik yaptı. Bu evliliğinden şu anda 4-7 yaşlarında olan iki çocuğu oldu. Bilal Bey, eşinin kendisini 1 yıl önce okul müdür yardımcısıyla aldattığını söyledi.



İhtirasların bitmediği evliliklerinde hayatının bir anda tepetaklak olduğunu anlatan acılı baba, çocuklarını aylardır göremediğini, onları çok özlediğini söyleyerek Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı.



Eşinden boşanmak ve çocuklarının velayetini almak için her şeyi yapacağını ifade eden Keleş ile yayın sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yetkililer iletişime geçmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Bilal Keleş iki çocuğuna 8 ay sonra kavuştu.



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