Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa EVLAT VAHŞETİ! Yer: Adana! Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü! - Haberler
ABONE OL

Adana'da babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentin merkez Seyhan ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

EVLAT VAHŞETİ! Yer: Adana! Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü! - Haberler
Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü!
0:00 / 0:00
AA

Korkunç olayda, Cabbar Dede K'nin yaşadığı evden gelen bağrışmalar üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Cabbar Dede K'nin boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Polislere kapıyı açan Cabbar Dede K'nin oğlu Sefa K. gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, olayı duyarak eve gelen Sefa K'nin kardeşleri sinir krizi geçirirken, zanlı geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.

Cabbar Dede K'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İFŞA EDİLDİ... FETÖ'nün "La Casa de Papel" taktiği! 53 kişi deşifre edildi
GÜNDEM FETÖ'nün "La Casa de Papel" taktiği
KAN DONDURDU! Kastamonu'da çamaşır makinesine giren 5 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM Çamaşır makinesinde ölüm! 5 yaşındaydı
FECİ KAZA! Son dakika: Sancaktepe'de 4 kişi o araçtan sağ çıkmayı başardı
GÜNDEM Siste takla! 4 yaralı
ŞOK YAŞANDI! Son dakika: Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi
GÜNDEM Bağcılar'da bir binada patlama
Kuzey Irak'ta komandolar teröristlerin inlerine böyle girdi
GÜNDEM Komandolar teröristlerin inlerine böyle girdi
Ehliyet sınavlarında "animasyonlu soru" dönemi
GÜNDEM Ehliyet sınavlarında "animasyonlu soru" dönemi
İstanbul’da pazarda dehşet! Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü
GÜNDEM Pazarda kan aktı! Bıçak, tekme, yumruk!
Meteoroloji'den açıklama: Sabah ve akşam sis var
GÜNDEM Sabah ve akşam sis var
İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı - HABERLER
GÜNDEM İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı
İzmir'de borç-alacak kavgası nedeniyle mobilya atölyesi ateşe verildi
GÜNDEM İzmir'de mobilya atölyesi kundaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.