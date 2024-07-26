Evleneceklere smokin desteği

Tekstil markası Paulmark, evlenecek gençlere destek amacıyla damatlara ücretsiz smokin desteği veriyor. Artan düğün maliyetlerinin ardından başlatılan proje ile ilgili firmadan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en büyük yerli üreticilerinden biri olarak, gençlerimizin mutluluğuna katkı sağlamak bizleri de mutlu edecektir. Elbette bir firma olarak satış yapmamız önemli ancak her şeye kazanç odaklı bakmıyoruz, değerlerimizin sürdürülmesi ve gençlerimizin mutluluğu hepimizin geleceği için önemli. Mutlu bir Türkiye’nin ilk adımı için mutlulukla kurulan beraberlikler çok önemlidir. Bunda katkımız olması firma misyonlarımızdan biridir" denildi.

Firma, hizmetten yararlanmak isteyenlerin en yakın mağazaya başvurmaları gerektiğini bildirdi.