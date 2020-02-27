Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde
- Evlenen çift sayısı geçen yıl 541 bin 424 ile 2002'den sonra en düşük seviyesine geriledi - En fazla evlenme 99 bin 858 ile İstanbul'da gerçekleşirken, en az evliliğin yaşandığı il 426 ile Tunceli oldu
MURAT BİRİNCİ/MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye'de yeni evlenen çift sayısı son 5 yıllık dönemde gerilerken, 2019'da 541 bin 424 ile son 17 yılın en düşük seviyesine indi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 yılında 641 bin 973 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan evlenen çift sayısı, son 5 yılda kademeli olarak geriledi.
2015 yılında 602 bin 982 olan evlenen çift sayısı, 2016'da 594 bin 493'e, 2017'de 569 bin 459'a ve 2018'de 554 bin 389'a geriledi. Geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424'e düştü. Böylece evlenen çift sayısı, 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.
- En fazla evlilik İstanbul'da
Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlenen çift 99 bin 858 ile İstanbul'da oldu. Bu ili 33 bin 875 çiftle Ankara, 28 bin 618 çiftle İzmir ve 19 bin 732 çiftle Bursa takip etti.
Geçen yıl illere göre evlilik sayıları incelendiğinde en az evliliğin yaşandığı yer 426 ile Tunceli oldu. Bu ili 434 evlilikle Bayburt, 562 evlilikle Ardahan ve 728 evlilikle Gümüşhane izledi.
2019'da bir önceki yıla göre 64 ilde evlenen çift sayısı azaldı, 16 ilde arttı, 1 ilde değişmedi.
Evlenen çift sayısının en fazla arttığı il Antalya olarak kayıtlara geçti. 2018'de 16 bin 199 evliliğin olduğu Antalya'da, bu sayı geçen yıl 16 bin 645'e çıktı. Böylece bir yılda evlenen çift sayısı 446 artış gösterdi. Evlenen çift sayısının artış gösterdiği diğer iller sırasıyla Kayseri, Manisa, Karaman, Balıkesir, Nevşehir, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Edirne, Zonguldak, Bayburt, Niğde, Erzincan, Artvin ve Çankırı oldu.
Evlenen çift sayısında değişim yaşanmayan tek il Hakkari olarak dikkati çekti. Bu ilde geçen yıl 1752 çift dünya evine girdi.
Son bir yılda evlilik sayısının en çok azaldığı il İstanbul olarak belirlendi. Bu ilde bir yılda yaşanan azalış 1475 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara takip etti.
2002-2019 yıllarında Türkiye'de evlenen çift sayısı şöyle:
YIL
Evlenme sayısı
2002
510.155
2003
565.468
2004
615.357
2005
641.241
2006
636.121
2007
638.311
2008
641.973
2009
591.742
2010
582.715
2011
592.775
2012
603.751
2013
600.138
2014
599.704
2015
602.982
2016
594.493
2017
569.459
2018
554.389
2019
541.424
2018-2019 yıllarında illere göre evlenme sayıları şöyle:
İl
2018
2019
Yüzde Değişim
Adana
15.816
15.120
-4,4
Adıyaman
5.152
4.917
-4,6
Afyonkarahisar
5.117
5.030
-1,7
Ağrı
4.298
3.905
-9,1
Amasya
2.030
1.989
-2,0
Ankara
34.645
33.875
-2,2
Antalya
16.199
16.645
2,8
Artvin
954
966
1,3
Aydın
7.698
7.258
-5,7
Balıkesir
7.865
7.948
1,1
Bilecik
1.271
1.257
-1,1
Bingöl
2.015
1.872
-7,1
Bitlis
2.548
2.271
-10,9
Bolu
1.786
1.766
-1,1
Burdur
1.475
1.542
4,5
Bursa
19.829
19.732
-0,5
Çanakkale
3.239
3.189
-1,5
Çankırı
1.161
1.162
0,1
Çorum
3.589
3.508
-2,3
Denizli
6.981
6.813
-2,4
Diyarbakır
12.515
11.543
-7,8
Edirne
2.286
2.329
1,9
Elazığ
3.989
3.980
-0,2
Erzincan
1.359
1.371
0,9
Erzurum
4.893
4.758
-2,8
Eskişehir
5.596
5.455
-2,5
Gaziantep
15.226
15.049
-1,2
Giresun
2.503
2.470
-1,3
Gümüşhane
741
728
-1,8
Hakkari
1.752
1.752
0,0
Hatay
12.019
11.595
-3,5
Isparta
2.682
2.637
-1,7
Mersin
13.122
12.595
-4,0
İstanbul
101.333
99.858
-1,5
İzmir
29.588
28.618
-3,3
Kars
1.762
1.694
-3,9
Kastamonu
1.941
2.001
3,1
Kayseri
9.353
9.537
2,0
Kırklareli
2.138
2.118
-0,9
Kırşehir
1.580
1.515
-4,1
Kocaeli
12.940
12.486
-3,5
Konya
15.644
15.530
-0,7
Kütahya
3.396
3.477
2,4
Malatya
5.258
5.114
-2,7
Manisa
9.416
9.560
1,5
Kahramanmaraş
8.267
8.066
-2,4
Mardin
6.365
6.101
-4,1
Muğla
6.401
6.265
-2,1
Muş
3.092
2.886
-6,7
Nevşehir
2.065
2.148
4,0
Niğde
2.504
2.522
0,7
Ordu
4.615
4.542
-1,6
Rize
1.949
1.884
-3,3
Sakarya
6.835
6.637
-2,9
Samsun
9.018
8.448
-6,3
Siirt
2.247
2.086
-7,2
Sinop
1.310
1.215
-7,3
Sivas
4.134
4.028
-2,6
Tekirdağ
6.389
6.353
-0,6
Tokat
4.008
3.624
-9,6
Trabzon
4.963
4.842
-2,4
Tunceli
465
426
-8,4
Şanlıurfa
15.732
14.883
-5,4
Uşak
2.521
2.423
-3,9
Van
8.393
8.024
-4,4
Yozgat
3.271
3.182
-2,7
Zonguldak
3.589
3.623
0,9
Aksaray
3.290
3.269
-0,6
Bayburt
403
434
7,7
Karaman
1.671
1.756
5,1
Kırıkkale
2.102
2.092
-0,5
Batman
4.376
4.175
-4,6
Şırnak
3.490
3.265
-6,4
Bartın
1.250
1.143
-8,6
Ardahan
576
562
-2,4
Iğdır
1.463
1.370
-6,4
Yalova
1.713
1.645
-4,0
Karabük
1.472
1.425
-3,2
Kilis
1.193
1.108
-7,1
Osmaniye
4.036
3.987
-1,2
Düzce
2.521
2.450
-2,8
Toplam
554.389
541.424
-2,3
,Muhammet Emin Horuz
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