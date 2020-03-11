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"Evleniyoruz, Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" açıldı - ERZURUM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Erzurum'da düzenlenen fuardan görüntü- Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın konuşması- TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir'in konuşması- Erzurum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat'ın konuşması- Fuarı gezen vatandaşlardan görüntü

"Evleniyoruz, Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" açıldıERZURUM (AA) - Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle düzenlenen "Evleniyoruz, Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı"nın açılışı yapıldı.Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, mobilya, kozmetik, dekorasyon, çiçekçilik gibi birçok sektörden ürün sergileniyor. Ülke genelinden çok sayıda firmanın katıldığı ve 70'i aşkın standın yer aldığı fuar, 4 gün boyunca ziyarete açık olacak.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, açılışta yaptığı konuşmada, fuarcılığın ticaretin kalbi olduğunu söyledi.Bu tür etkinliklerin insanların ufkunu açtığını ifade eden Polat, "Fuarcılık perakende ve toptan ticarette çok önemli bir görev yürütüyor. Beklentimiz, bu fuarın Doğu Anadolu'daki, özellikle Gürcistan, İran, Irak ve Azerbaycan bölgelerindeki ticaret erbabını, sektörlerle ilgili kuruluşları şehre getirmesidir." diye konuştu.TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir ise fuarda evlilik hazırlığındaki çiftlerin bütün ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.Evliliğin önemli bir süreç olduğuna işaret eden Gökdemir, "Çiftlerimize, organizasyon firmalarından çiçekçiye, ev eşyalarından kozmetiğe tüm ürünleri bir arada bulabilecekleri seçenek sunuyoruz. Fuar boyunca yapılacak saç şovları, kına gecesi, defile gibi etkinliklerle seçecekleri ürünlerin provasını da burada görme imkanına kavuşacaklar." ifadelerini kullandı.Erzurum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat da fuarla esnafın sektörü yakından takip etme fırsatı yakaladığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Esnafımızın kendi sektörlerini takip etmesini, ürün ya da hizmetlerdeki teknolojik gelişmeleri görmesini istiyoruz. Amacımız, esnafımızın ufkunun açılması ve rekabet gücünün artırılmasıdır. Uluslararası ticaretin hızlı şekilde geliştiği günümüzde bu fuarların önemi artmaktadır."