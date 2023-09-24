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        Haberler Yaşam Evlenmek için ideal yaş belli oldu! Bilime göre en doğru yaş işte bu!

        Bilim evlenmek için en iyi yaşın bu olduğunu ortaya çıkardı

        Birçok insan mükemmel bir düğüne sahip olmanın hayalini kurar. Birinin partnerini, kişiliğini, görünüşünü ve koridorda yürümenin getireceği neşe ve heyecanı hayal etmesi yaygındır. Nispeten az sayıda insan kendilerinin ve partnerlerinin belirli bir yaşta olduğunu hayal eder, ancak belki de başlamaları gerekir. Araştırmalar, bir kişinin evlendiği yaşın, evliliğinin kalitesi üzerinde etkili olabileceğini öne sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:26
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        Liseden, hatta üniversiteden hemen sonra evlenmek genellikle en iyi fikir değildir. Lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Kelsey Torgerson, Brides'a insanların genellikle evlenmek için en az 25 yaşına gelene kadar beklemeleri gerektiğini söylüyor.

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        25 yaşından önce beyin tam olarak gelişmediğinden kişi henüz partnerinden ne istediğinden tam olarak emin olmayabilir.

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        En az 25 yaşına kadar beklemek, genç bir çifte, hem iyi hem de kötü zamanlarda uyumlu olup olmadıklarına ışık tutacak zorlukları birlikte deneyimlemeleri için zaman tanıyabilir.

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        Evlilik öncesi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman terapist Weena Cullins, Brides'a klinik deneyiminde 28 yaşındaki gelinlerin kendilerine olan güvenleri, öz farkındalıkları ve yaşam tecrübeleri nedeniyle sağlıklı bir evliliğe daha hazırlıklı olduklarını söyledi.

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        Öte yandan erkeklerin olgunlaşıp kariyere adım attıkları 32 yaşında evlenmelerinin en iyisi olduğunu söylüyor. Anekdotsal deneyimler her şey yolunda ve güzel, fakat veriler ne diyor?

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        ARAŞTIRMALAR İDEAL EVLİLİK YAŞININ 28 VE ÜSTÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

        Uzmanlarımızın iddiaları doğrulandı: 25 yaş üzerinde evlenenlerin, daha genç yaşta evlenenlere göre beş yıl içinde boşanma olasılıkları yüzde 50 daha az.

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        Aile Araştırmaları Enstitüsü'nden Nicholas H. Wolfinger'in yaptığı araştırmaya göre boşanma oranları, ilk kez 30-34 yaş civarında evlenen kişilerde en düşük seviyede.

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        Peki ya ilk kez 35 yaş ve üzerinde evlenen insanlar? Wolfinger, bu insanlardan bazılarının kişilerarası zorluklar nedeniyle bir partner bulmakta zorlandıklarını ve aynı nedenden dolayı boşanma olasılıklarının daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.

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        Ayrıca, "daha sonra evlenen kişilerin, evlilikte başarılı olmaya en yatkın kişileri dışlamak için ayıklanan potansiyel eşlerden oluşan bir havuzla karşı karşıya kalabileceğini" öne sürüyor.

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        Ancak tüm uzmanlar bu görüşte değil. Maryland Üniversitesi'nden sosyolog Phillip Cohen, kadınların ilk kez 45 ila 49 yaşları arasında evlenmeleri durumunda boşanma olasılığının en düşük olduğunu (Wolfinger'in analizinin hariç tutulduğu bir yaş grubu) ve boşanmanın en önemli belirleyicisinin 45 ila 49 yaşları arasında olduğunu öne süren bir model sunuyor. Eğitim düzeyi, üniversite mezunlarının boşanma oranlarının daha düşük olması.

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        Belki de LUMA Luxury Matchmaking'in kurucusu April Davis, Brides'la konuşurken bunu en iyi şekilde ifade etmiştir: "Evlenmek için en iyi zaman, işinizde ve kişisel yaşamınızda kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz zamandır. Kendinize tam bir yaş verirseniz, o yaşta kiminle olursan ol ona razı olduğunu görebilirsin."

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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