Evlenmeyi ümit ettiği adam tarafından dolandırıldı

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Antalya'da evlenmeyi ümit ettiği adam tarafından dolandırılan kadın, yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

Antalya'da bir restoranda asgari ücretle çalışan 60 yaşındaki Bahar Üzüm, bir akşam iş yerinden çıktıktan sonra ayakkabıcıya gitti. Burada tanıştığı iş yeri sahibiyle aralarında bir yakınlık oluştu. Daha sonra yeni iş kuracağını ve şirketi de kendi üzerine yapacağını söyleyen adama güvenen Bahar Üzüm, önceki evliliğinden olan oğlunu görmek için bir gün Rusya'ya gitti. Alacaklılardan gelen telefonlar ile dolandırıldığının farkına varan Üzüm, borçların 2 milyondan fazla olduğunu söyledi.