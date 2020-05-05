Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü ve Avcılar'da 8 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntüleri sayesinde kimliklerini tespit ettiği Gerorgi K. (35) ve Giorgi T'yi (35) yakaladı.Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir binaya şapka ve maske takarak girdikleri anlar ile çaldıkları eşyalarla birlikte çıkışları görülüyor.Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR