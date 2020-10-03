Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.Polis, 10 bin 315 lira, 2 çeyrek altın ve 7 bin lira değerinde altın kolye çalınan evlerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Şüphelinin V.M.T. (21) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi'nde yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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