Evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer, Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde 4 evden, 1000 lira, 1 kol saati, 8 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 oyun konsolu ve 1 otomobil anahtarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Binalardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan toplam 98 kayıtları bulunan Batuhan R, Cihan G. ve Oğuzhan T'nin yaptığını belirledi.Polis ekipleri, 3 şüpheliyi Avcılar'da bir eve hırsızlık için girmeye çalışırken suçüstü yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.