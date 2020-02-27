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Balıkesir'de evlerden motorlu testere, kaynak makinesi ve inşaat malzemeleri çalan hırsız, jandarmanın kurduğu özel ekiple yakalandı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'de jandarma ekipleri Havran'da kırsal mahallelerde ev hırsızlığı olaylarının artması üzerine özel ekip kurdu. Bölgede şüpheli bir motosikletin dolaştığını belirleyen ekipler, kamera görüntülerinden motosikleti takibe aldı. Ekipler, Börezli Mahallesi'ne doğru gittiği tespit edilen motosikletin sürücüsü E.E.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Motosiklette kontrol yapan ekipler motorlu testere, kadın çantası, eski tip ev telefonu ele geçirdi. E.E. ilk ifadesinde Y.K. adlı kişiye ait bağ evinden hırsızlık yaptığını itiraf etti. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, motorlu testere, kaynak makinesi, şarjlı matkap, elektrikli testere, güneş enerji paneli, 2 av tüfeği ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler çalınan bazı malzemelerin ilçe merkezinde hurdacılık yapan S.T.'ye satıldığını belirledi. Şüpheli E.E.’nin bölgede 10 evden yaklaşık 70 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, E.E. ve S.T. isimli şüphelilerin sorgusu devam ediyor.