AA

Evlerden televizyon çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - AKSARAY



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Hırsızların dairelerin zillerine basması- Hırsızların balkondan daireye girmesi ve televizyonu alıp kaçması

Aksaray'da evlerden televizyon çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı- Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildiAKSARAY (AA) - Aksaray'da evlerden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen Ömer Y. (17),Kenan Ç. (19) ve İsa Y. (22) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, Ereğli Kapa Mahallesi'nde zanlılarca bir evden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde iki zanlının, dairelerin ziline basarak evleri kontrol etmeleri, bir daireye balkondan girmeleri ve televizyonu çalarak uzaklaşmaları yer alıyor.