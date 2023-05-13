Evleri koğuşlara ayırmışlar! 62 kişi yakalandı

AA

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da belirlenen 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan 7 ikamette toplam 62 düzensiz göçmeni yakaladı.