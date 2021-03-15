

Gökyüzünün binalarla kaplandığı, bulutların yerini cam yapıların aldığı günlerdeyiz. Bu çoğunluk içinde ‘’ev nedir’’ sorusunun cevabı günbegün değişirken, evlerin gözleri ne durumda?

Sanatçı Öznur İleri Kepçe, 'Evlerin Gözleri' (The Eyes of Houses) adlı sergisinde tamda bu sorunun cevabını arıyor ve dönüşen kentleşme sürecinde cam ve göz ilişkisine odaklanıyor.

Sanatçı sergide yer alacak işlerini "Üst üste getirmeler ile bir anlamda geçirgenlikleri sağlarken, alt ve üst katmanların birbirlerine katkısı ile soyutlama denilen meseleye ulaşmaya çalışıyorum’’ diyerek anlatıyor.

Öznur İleri Kepçe tuval, duralit, karton ve kağıt üzerine yaptığı işlerinde kullandığı atık malzemelerin dönüşümlerini sağlamanın ve yeniden kazanımda bulunmanın onu daha da heyecanlandırdığını belirtiyor.

Sanatçının son yedi yılda yaptığı çalışmalarından oluşacak serginin açılışı 23 Mart Perşembe günü yapılacak ve 6 Nisan'a kadar Kızıltoprak Fular’t Sanat Galeri’sinde sanatseverlerle buluşacak.