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Evlerinin yandığını gören Hazal, baygınlık geçirdi

Tokat'ta tek katlı müstakil bir evde soba bacasının tutuşmasıyla çıkan yangında ailenin kızı Hazal İpekoğlu baygınlık geçirdi. Yangında maddi zarar oluştu

Evlerinin yandığını gören Hazal, baygınlık geçirdi
DHA

Oğulbey Mahallesi'nde Durmuş İpekoğlu'na ait tek katlı müstakil evde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Durmuş ve Yeliz İpekoğlu çiftinin alışverişte olduğu sırada sobanın bacası alev aldı.

Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı. Evde bulunan çiftin kızları Hazal İpekoğlu dumanı görünce panikle dışarıya çıkmak istedi, ancak kapı önünde bayıldı. İhbar üzerine adrese, Tokat Belediyesi'ne ait itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Hazal İpekoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İpekoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın sonucu evde hasar oluştu.

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