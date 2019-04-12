Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, Kenan K. ile eşi Şenay K., dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre eşini darp etmeye başlayan Kenan K., çıkan arbede sırasında düşerek başını kaldırıma çarptı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre yaralanan ve yerden kalkamayan Kenan K. için haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Şuuru yarı kapanan Kenan K., sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Şenay K. ise ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.