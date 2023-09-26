Evli insanlar eskisi kadar sağlıklı değil! İşte nedeni

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"Evde ve işte daha fazla talep olduğu ve birlikte daha az zaman geçirildiği bir ortamda, günümüzün evli çiftleri evliliği sağlıklarını koruyan bir kaynaktan ziyade bir çatışma ve stres kaynağı olarak deneyimleyebilir."

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Yani, evli olmanın sağlığınıza zarar vermesi muhtemel olmasa da, artık bir zamanlar olduğu gibi yalnızlık ve koruma için her derde deva olarak görülmüyor.