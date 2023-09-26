Evli insanlar eskisi kadar sağlıklı değil! İşte nedeni
Uzun zamandır evliliğin genel sağlık açısından iyi olduğu düşünülüyordu. Harvard Health Publishing'e göre, onlarca yıldır yapılan çalışmalar, birleşmenin daha sağlıklı beslenmemize, sağlık hizmetleri konusunda daha proaktif olmamıza ve hatta kalp krizlerinden daha sık kurtulmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.
Ancak daha yeni araştırmalara göre düşüncemiz kusurlu olabilir. Ohio Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları, güncellenmiş çalışma metodolojilerini kullanarak, ilk evlilikler arasında erkek sağlığında herhangi bir iyileşme olmadığını buldu.
Social Science Quarterly'e göre, kadınlar için yalnızca 10 yıldan uzun süredir evli olanların sağlıklarında herhangi bir iyileşme görüldü.
Bu çalışma, 1955 ile 1984 yılları arasında doğan insanları karşılaştırmış ve onlardan hem evlilik öncesi hem de evlilik sonrası sağlık durumları hakkında kendilerini raporlamalarını istemiştir.
Çalışma yazarı Ph.D. Dmitry Tumin, Healthline'a sonuçların evlilik algısındaki genel sosyolojik değişikliklerle bağlantılı olabileceğini söyledi.
"Evliliğin nasıl algılandığı konusunda, ancak daha da önemlisi bekarlığın neleri gerektirdiği konusunda önemli kültürel değişiklikler oldu" dedi.
"Bekarlar giderek daha fazla arkadaşlarıyla veya ebeveynleriyle birlikte yaşıyor ve genellikle geçmiş nesillere göre daha az izole oluyorlar."
EVLİLİĞE DAİR DÜŞÜNCELER DEĞİŞTİ
2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez evlilik oranı bekar yetişkin sayısının altına düştü. CBS'ye göre o dönemde 124,6 milyon Amerikalı bekardı, buna karşılık 123,6 milyon evliydi.
Ancak Tumin, evliliğin kendisinin de değiştiğini ve geçmiş nesiller için geçerli olan çekiciliği taşımayabileceğini de belirtiyor.
Çalışmasında "İş-aile çatışması 20. yüzyılın sonlarına doğru arttı ve eşlerin birlikte geçirdikleri fiili süre bu dönemde azaldı" diye yazdı.
"Evde ve işte daha fazla talep olduğu ve birlikte daha az zaman geçirildiği bir ortamda, günümüzün evli çiftleri evliliği sağlıklarını koruyan bir kaynaktan ziyade bir çatışma ve stres kaynağı olarak deneyimleyebilir."
Yani, evli olmanın sağlığınıza zarar vermesi muhtemel olmasa da, artık bir zamanlar olduğu gibi yalnızlık ve koruma için her derde deva olarak görülmüyor.
Doğru nedenlerle evlenmek ya da hiç evlenmemek ve sağlığınıza dikkat etmenin başka yollarını bulmak çok daha iyidir.