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Evli olan sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Cezası belli oldu!

İzmir'de ilişki yaşadığı evli, ayakkabı ustası 43 yaşındaki Hakkı Öz'ü hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 40 yaşındaki Buket Çelik, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıla indirildi

Evli olan sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Cezası belli oldu! - Son dakika gündem haberleri
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DHA

İzmir'de olay, geçen yıl 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi.

ARACIN İÇİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre ilişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz (43) ile Buket Çelik (40) arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı.

EMNİYET KEMERİYLE SEVGİLİSİ BOĞDU

Buket Çelik, iddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ "BOĞULMA"

Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Buket Çelik hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik hakkında 3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, 'haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

'İYİ HAL İNDİRİMİYLE' 12 YIL HAPİS

Davanın karar duruşması 31 Mart'ta görüldü. Duruşmaya sanık Çelik ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı. Çelik, suçlamaları reddedip beraatini istedi. Mahkeme, Çelik'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla, ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi. Taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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