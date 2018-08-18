Karabük'te, iddiaya göre tartıştığı evli polis sevgilisinin tabancasını başına dayayarak ateş eden 39 yaşındaki Pınar E. hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar E., eşinden ayrı yaşayan polis memuru E.G. ile tartıştı. Pınar E., kavga ettiği sevgilisinin beylik tabancasını başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Pınar E., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Pınar E., kurtarılamadı. Polis memuru E.G. ise gözaltına alındı. Apartman sakinleri sevgililerin sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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