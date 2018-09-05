Sanık profesör kendini böyle savundu

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Yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayan profesör hakim karşısına çıktı

Kayseri’de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu yargılanan profesör doktor, ilk kez hakim karşısına çıktı. Şuursuz şekilde kadını bıçakladığını söyleyen tutuklu sanık, ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp’a gönderilecek.

05.09.2018 - 15:40 | Güncelleme: İHA

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu önünde meydana gelen olayda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde görevli Prof. Dr. F.D., 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre yasak ilişki yaşadığı S.İ. isimli kadınla yeniden birlikte olmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Prof. Dr. F.D., araçtan aldığı bıçakla talihsiz kadını karnından ve kolundan ağır yaraladı. S.İ. isimli kadın hastaneye kaldırılırken, F.D. ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Prof. Dr. F.D., mağdur kadın S.İ. ve avukatlar hazır bulundu.

SANIK PROFESÖR: “FEVRİ STRES ALTINDA BIÇAKLA VURDUM" 

İHA'nın haberine göre, 49 yaşındaki evli, 1 çocuk babası tutuklu sanık Prof. Dr. F.D. mahkemede savunmasında, “4-5 yıldır tanıştığım bir bayandı. Kendisi ile ilişkimiz vardı, zaman zaman birlikte de olmuştuk. Bu sürede kendisine 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere iki ayrı borç para vermiştim. Bir süredir görüşmüyorduk. Olay günü yeniden görüşmek istedim. Kadir Has Spor Salonu’nda olduğunu söyledi, oraya gittim, aracıma geldi, şarjını unutmuş, gidip aldıktan sonra geri geldi. Biraz araçta konuştuk, görüşmeye devam etmek için eşimden ayrılmamı istedi. Ben de borcumu istedim, hakaret ve küfürleşmeler oldu ve araçtan indi. Ben de psikolojik stres altındaydım, canına kast etmeyi, hatta yaralamayı bile düşünmedim. Fevri stres altında bıçakla vurdum. Evli olduğumu biliyordu, arabada bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım, şuursuzca bir hareketti” diye konuştu.

MAĞDUR KADIN: "TEKRAR İLİŞKİ İSTEDİ, KABUL ETMEDİM, BIÇAKLADI"

Kolunda sargı ile gelen 38 yaşındaki mağdur kadın S.İ. başından geçen olayı şöyle anlattı:
“Dayımın kızının tedavisinde sanık ile hastanede 2011 yılında tanıştık, sonrasında görüşmeye başladık. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü, zaman zaman birlikteliğimiz de oldu. Biz sanık ile 4 yıl önce ayrılmıştık. Olaydan 15 gün önce sanık ısrarla görüşmek istedi. Bir kafede buluştuk, yeniden birlikte olmayı istedi, ben de hayatımda başka birisi olduğunu ve bunun mümkün olmayacağını söyledim. Daha sonra sürekli yazmaya başladı ve görüşmek istedi. Olay günü yine yazdı, ben de spor salonunda olduğumu söyleyince oraya geldi. Aracına bindim, yine aynı şeyleri söyledi, eşi ile sorunlarını olduğunu, yeniden birlikte olmak istediğini anlattı, ben de mümkün olmayacağını söyledim. Aracından indikten sonra, aracı önüme kesti, kaldırıma geçtim, aracı park edip yaya olarak peşimden geldi. Hediye aldığını belirtip, elindeki kolyeyi vermek istedi, kabul etmedim, eve bırakmak istedi, kabul etmedim. Sonra karnıma ve koluma bıçakla vurdu, ilişkiye zorlayan oydu, evli olduğunu biliyordum, eşinden ayrılma konusunda zorlamam olmadı, ben istemiyordum.”
Olayın görgü tanığı H.A. ise, “Tesadüfen olay yerinden bisikletle geçiyordum. Mağdur kadın ‘beni rahat bırak’ diye adamla tartışıyordu. Biraz ilerledim ben, arkamı döndüğümde kadın yerdeydi, adamın elinde bıçak vardı, ben de yanımdaki demir çubukla oraya gidip, adama bıçağı bırakmasını 3 kez söyledim, sonra döndü bana saldırmak isterken ben çubuk ile elindeki bıçağı düşürdüm, sonra da polis geldi” ifadelerini kullandı.
Duruşma savcısı, mütalaasında tutuklu sanık Prof. Dr. F.D.’nin ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanık avukatının sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk talebini kabul ederek, sanığa Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için duruşmayı Aralık ayına erteledi. Mahkeme, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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