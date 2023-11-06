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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? AK Parti Grup Başkanvekili Usta,evlilk kredisi başvurularına ilişkin olarak "Dijital olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilan edecek. Gençlerin şartları da ilan edilecek. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL iki yıl ödemesiz, dört yıl ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek" açıklamasında bulundu.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK? Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı: "Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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