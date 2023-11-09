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EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmaya ilişkin olarak Meclis'i işaret etti. Göktaş, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek." ifadelerini kullandı.