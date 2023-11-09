Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve şartları neler?
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları yeni evlenecekler tarafından yakından takip ediliyor. geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek. İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvurularına ilişkin merak edilenler...
Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı sunulacağını duyurmuştu. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini sağlayacak programa ilişkin olarak "2023 Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve kimler alabilecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları...
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'E GELDİ
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmaya ilişkin olarak Meclis'i işaret etti. Göktaş, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek." ifadelerini kullandı.
EVLİLİK KREDİSİ HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, pilot illerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya olduğunu ifade ederken kanun teklifinde deprem bölgesine özel olarak yaş sınırlaması olmadığını, fonun projeye göre değerlendirme yapılacağını duyurdu.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Usta,evlilk kredisi başvurularına ilişkin olarak "Dijital olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilan edecek. Gençlerin şartları da ilan edilecek. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL iki yıl ödemesiz, dört yıl ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek" açıklamasında bulundu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI
Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:
"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."