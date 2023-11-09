Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.818,91 %-0,53
        DOLAR 28,5295 %0,21
        EURO 30,6326 %0,37
        ALTIN 1.787,94 %0,25
        FAİZ 41,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,60 %-0,16
        BITCOIN 36.764,00 %3,29
        GBP/TRY 35,0837 %0,28
        EUR/USD 1,0707 %-0,03
        BRENT 80,11 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 2.924,04 %0,28
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2023 Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve kimler alabilecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve şartları neler?

        Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları yeni evlenecekler tarafından yakından takip ediliyor. geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek. İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvurularına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı sunulacağını duyurmuştu. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini sağlayacak programa ilişkin olarak "2023 Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve kimler alabilecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları...

        2

        150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'E GELDİ

        Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

        3

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        4

        EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmaya ilişkin olarak Meclis'i işaret etti. Göktaş, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek." ifadelerini kullandı.

        5

        EVLİLİK KREDİSİ HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, pilot illerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya olduğunu ifade ederken kanun teklifinde deprem bölgesine özel olarak yaş sınırlaması olmadığını, fonun projeye göre değerlendirme yapılacağını duyurdu.

        6

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

        AK Parti Grup Başkanvekili Usta,evlilk kredisi başvurularına ilişkin olarak "Dijital olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilan edecek. Gençlerin şartları da ilan edilecek. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL iki yıl ödemesiz, dört yıl ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek" açıklamasında bulundu.

        7

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

        8

        BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

        "Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!