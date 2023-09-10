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Evlilik kredisi ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları bekleniyor. Son olarak Erdoğan, konuya ilişkin kredi çalışmasının gündemlerinde olduğunu belirtti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurularına dair ayrıntılar...