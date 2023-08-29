Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı? 2023 Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar belli oldu mu?

        Evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve başvuru şartları neler?

        Evlilik kredisi başvuru detayları yeni evlenecek çiftlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 seçimleri öncesinde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği açıklaması sonrasında düğün sezonunun da gelmesiyle gözler faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarına çevrildi. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 17:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte evlilik kredisi hakkında merak edilen bilgiler...

        2

        EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        3

        Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

        4

        EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

        Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

        Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

        5

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        6

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        7

        125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

        125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        8

        VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...