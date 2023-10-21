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        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL 4 yıl vadeli evlilik kredisi başvuru şartları nedir?

        Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL 4 yıl vadeli evlilik kredisi başvuru şartları

        Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL ve 4 yıl vadeli krediye başvurmak isteyenler sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan başvuru şartları da evlilik hazırlığı yapan çiftlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte evlilik kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleriyle ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 19:13 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:13
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        Yeni evlenecek çiftler heyecan içerisinde 150 bin lira 4 yıl yani 48 ay vadeli evlilik kredisiyle ilgili detayları araştırıyor. Hatırlanacağı gibi krediyle ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamada kredinin detaylarına da yer verildi. Peki, evlilik kredisi başvuruları başlladı mı, ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi başvuru şartları enler? İşte, evlilik kredisi başvuru şartları ile ilgili detaylar...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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