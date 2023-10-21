Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL'lik evlilik kredisinin ödeme planı ve başvuru şartları nedir?

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL'lik evlilik kredisinin ödeme planı ve başvuru şartları nedir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde evlilik kredisi müjdesini vermişti. Buna göre; yeni evlenen çiftlere destek olmak amacıyla faizsiz olarak verilecek 150 bin TL için hazırlıkların yapıldığını duyurmuştu. Şimdi gözler, evlilik kredisinin detayları için yapılacak açıklamada. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları nedir, ödeme planı nedir? İşte, tüm detaylar...