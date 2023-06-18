Faizsiz evlilik kredisi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?" İşte detaylar...