Yeni evleneceklere 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi şartları ve kapsamı, evlilik planı yapan gençler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde iki yıl geri ödemesiz ve 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak. İşte 2023 devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları ve kapsamı hakkında merak edilenler...