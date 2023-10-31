Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 2023 Faizsiz evlilik kredisi şartları açıklandı mı, kimler alacak e ne kadar verilecek?

Yeni evlenecek çiftler dikkat: Faizsiz evlilik kredisi imkanı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi faizsiz evlilik kredisi yeniden gündeme geldi. Hayatını birleştirmek isteyen çiftlerin gözleri "Devlet destekli 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler başvurabilir, yaş sınırı var mı?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 evlilik kredisi detayları hakkında güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:01 facebook

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Faizsiz evlilik kredisi başvurusu için geri sayım başlamış durumda. Konuya ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA 26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.